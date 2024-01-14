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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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Кубок мира, пятый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, пятый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) мужчины пробегут гонку преследования на 12,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг.
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Ветле Шоста Кристиансен.
2. Томмазо Джакомель.
3. Тарьей Бё.
4. Эмильен Жаклен.
5. Йоханнес Дале-Шевдал.
6. Юстус Штрелов.
7. Себастьян Штальдер.
8. Никлас Хартвег.
9. Йоханнес Бё.
10. Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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