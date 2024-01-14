Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира, пятый этап, мужчины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) мужчины пробегут гонку преследования на 12,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг.

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист

1. Ветле Шоста Кристиансен.

2. Томмазо Джакомель.

3. Тарьей Бё.

4. Эмильен Жаклен.

5. Йоханнес Дале-Шевдал.

6. Юстус Штрелов.

7. Себастьян Штальдер.

8. Никлас Хартвег.

9. Йоханнес Бё.

10. Стурла Холм Легрейд.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.