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Стина Нильссон — о критике со стороны Пихлера: сознательно не хочу слышать, что он сказал

Стина Нильссон — о критике со стороны Пихлера: сознательно не хочу слышать, что он сказал
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, перешедшая в биатлон, отреагировала на критику своего развития в этом спорте со стороны известного тренера Вольфганга Пихлера.

«Вам не обязательно повторять то, что он сказал. Я знаю, что он что-то сказал, но сознательно стараюсь не слушать, что говорят люди. Я уверена, что не хочу слышать, что он сказал.

Я уважаю решения тренеров, они исходят из того, что я, конечно, недостаточно хорошо выступила на первом этапе Кубка мира. (О грядущем ЧМ) Я не получала никаких предложений, но я не наивна.

Думаю, многие забывают, что в роли лыжницы я была абсолютно лучшей именно в классическом спринте. А это далеко от конька в биатлоне», — приводит слова Нильссон SVT.

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