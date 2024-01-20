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Кубок мира, шестой этап: во сколько супермикст на 27 км, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, шестой этап: во сколько супермикст на 27 км, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 20 января, на шестом этапе Кубка мира – 2023/2024 по биатлону пройдёт супермикст на 27 км.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
20 января 2024, суббота. 14:55 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 14:55 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Кубок мира, шестой этап, Антхольц, Италия
Супермикст 2x6 + 2x7,5 км
Старт-лист

1. Франция (Жулия Симон, Эмильен Жаклен).
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен).
3. Италия (Ребекка Пасслер, Лукас Хофер).
24. Южная Корея (Екатерина Аввакумова, Тимофей Лапшин).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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