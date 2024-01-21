Кубок мира, шестой этап: масс-старт, женщины, где смотреть прямой эфир
Поделиться
В воскресенье, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдёт женский масс-старт на дистанции 12,5 км. Соревнования начнутся в 16:45 мск.
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось
Женский масс-старт завершит соревновательную программу шестого этапа Кубка. В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, набравшая 695 очков. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 657 очков. На третьей строчке общего зачёта расположилась итальянка Лиза Виттоцци (631 очко).
Напомним, российские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира сезона-2023/2024 решением Международного союза биатлонистов (IBU).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Комментарии
- 21 января 2024
-
13:50
-
13:45
-
12:28
-
11:30
-
11:06
-
10:51
-
10:43
- 20 января 2024
-
23:21
-
22:25
-
21:53
-
21:34
-
21:24
-
20:48
-
20:31
-
19:17
-
17:51
-
15:45
-
13:54
-
12:43
-
12:35
-
11:37
-
10:01
-
09:45
- 19 января 2024
-
23:06
-
21:11
-
16:56
-
12:37
-
10:42
-
00:57
- 18 января 2024
-
23:24
-
23:07
-
19:20
-
19:03
-
18:12
-
14:44
Партнерский контент