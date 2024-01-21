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Женщины. 12.5 км Масс-старт. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Кубок мира, шестой этап: масс-старт, женщины, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, шестой этап: масс-старт, женщины, где смотреть прямой эфир
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В воскресенье, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдёт женский масс-старт на дистанции 12,5 км. Соревнования начнутся в 16:45 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Женский масс-старт завершит соревновательную программу шестого этапа Кубка. В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, набравшая 695 очков. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 657 очков. На третьей строчке общего зачёта расположилась итальянка Лиза Виттоцци (631 очко).

Напомним, российские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира сезона-2023/2024 решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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