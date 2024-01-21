Кубок мира, шестой этап: масс-старт, женщины, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 21 января, в Антхольце (Италия) в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 пройдёт женский масс-старт на дистанции 12,5 км. Соревнования начнутся в 16:45 мск.

Женский масс-старт завершит соревновательную программу шестого этапа Кубка. В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, набравшая 695 очков. Второе место занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 657 очков. На третьей строчке общего зачёта расположилась итальянка Лиза Виттоцци (631 очко).

Напомним, российские биатлонисты отстранены от участия в Кубке мира сезона-2023/2024 решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.