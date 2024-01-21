Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Лена Хекки — третья

Французская биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте Жулия Симон выиграла масс-старт, проходивший в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). По ходу дистанции спортсменка допустила один промах на третьем огневом рубеже.

Второй стала ещё одна француженка, Лу Жанмонно, которая ни разу не ошиблась на стрельбе и на финише уступила соотечественнице 8,9 секунды. Замкнула тройку лидеров швейцарка Лена Хекки, которая промахнулась на третьей стрельбе и проиграла Симон 20,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).

3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).

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