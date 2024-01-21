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Женщины. 12.5 км Масс-старт. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Лена Хекки — третья

Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антхольце, Лена Хекки — третья
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Французская биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте Жулия Симон выиграла масс-старт, проходивший в рамках шестого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). По ходу дистанции спортсменка допустила один промах на третьем огневом рубеже.

Второй стала ещё одна француженка, Лу Жанмонно, которая ни разу не ошиблась на стрельбе и на финише уступила соотечественнице 8,9 секунды. Замкнула тройку лидеров швейцарка Лена Хекки, которая промахнулась на третьей стрельбе и проиграла Симон 20,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц
Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).
2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).
3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 января 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
34:42.5
2
Лу Жанмонно
Франция
+8.9
3
Лена Хекки
Швейцария
+20.7
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