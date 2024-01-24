Бессеберг: нельзя сказать, что Россия не является крупной державой в биатлоне

Экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андераса Бессеберга обвиняют в коррупции и сотрудничестве с Россией. Дело расследуется с 2018 года, однако недавно Бессебергу было вновь предъявлено обвинение в том, что он не согласился бойкотировать чемпионат в Тюмени в 2018 году. На это Бессеберг заявил, что Россия является крупной державой в биатлоне.

«Даже чемпионат мира по футболу в 2018 году в России прошел по плану. Нельзя сказать, что Россия не является крупной державой в биатлоне. Это одна из крупнейших стран. Правильно ли тогда наказывать спортсменов за то, что происходит на более высоком уровне? Правление IBU несет ответственность за управление в соответствии со сводом правил» — приводит слова Бессебрга в суде VG.

Отметим, что расследование по делу экс-президента IBU продолжается до сих пор.