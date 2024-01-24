Лыжник Йенссен не поедет на этапы КМ из-за финансов NSF

Несколько лыжников в составе сборной Норвегии не смогут поехать на этапы Кубка мира, которые пройдут в Северной Америке. Это связано с высокими транспортными расходами, которые Федерация лыжного спорта Норвегии не может оплатить. Один из лидеров национальной команды Ян Йенссен не попал в заявку на этапы из-за финансовых проблем и высказался по этому поводу.

«Думаю, очень жаль, что я не смогу поехать. Я борюсь за важное место в общем зачёте Кубка мира, есть гонки в фигурном катании, которые должны пройти для меня хорошо, и я хочу показать, что достоин быть в сборной. Вызывает разочарование тот факт, что для Норвегии это экономическая проблема. Я надеялся, что финансы нас не остановят. Жаль, что Норвегия и федерация, имеющие такой важный профиль, испытывают финансовые трудности», — приводит слова Йенссена Fondo Italia.

Напомним, спортсмен удачно стартовал в сезоне-2023/2024. В личном зачёте Кубка мира он занимает 12-е место. В число других спортсменов, не попавших в заявку, также вошла победительница прошлогоднего чемпионата мира Тириль Венг.