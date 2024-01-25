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Стал известен состав сборной Норвегии на ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии на ЧМ-2024 по биатлону
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Федерация лыжного спорта Норвегии объявила список спортсменов, которые поедут на чемпионат мира — 2024 по биатлону. Норвежская команда имела возможность выбрать 12 участников, однако они остановились на 10 спортсменах, четыре из которых женщины, а остальные шесть – мужчины.

Отметим, что одна из спортсменок будет вызвана в конце чемпионата Европы, который пройдёт на этой неделе в Осрблье (Словакия). Каждая из биатлонисток специализируется на разных дистанциях, поэтому на остальные гонки среди женщин будет привлекаться резерв.

Состав сборной Норвегии:

Женщины

Мужчины

  • Йоханнес Бё
  • Тарьей Бё
  • Ветле Кристиансен
  • Стурла Легрейд
  • Йоханнес Дале-Шевдал
  • Эндре Стрёмсхейм

Напомним, сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).

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