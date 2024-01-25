Стал известен состав сборной Норвегии на ЧМ-2024 по биатлону

Федерация лыжного спорта Норвегии объявила список спортсменов, которые поедут на чемпионат мира — 2024 по биатлону. Норвежская команда имела возможность выбрать 12 участников, однако они остановились на 10 спортсменах, четыре из которых женщины, а остальные шесть – мужчины.
Отметим, что одна из спортсменок будет вызвана в конце чемпионата Европы, который пройдёт на этой неделе в Осрблье (Словакия). Каждая из биатлонисток специализируется на разных дистанциях, поэтому на остальные гонки среди женщин будет привлекаться резерв.
Состав сборной Норвегии:
Женщины
- Юни Арнеклейв
- Каролин Кноттен
- Марит Скоган
- Ингрид Тандреволд
Мужчины
- Йоханнес Бё
- Тарьей Бё
- Ветле Кристиансен
- Стурла Легрейд
- Йоханнес Дале-Шевдал
- Эндре Стрёмсхейм
Напомним, сам чемпионат мира — 2024 пройдёт с 7 февраля по 18 февраля в Нове-Место (Чехия).