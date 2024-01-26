Гигонна победил в спринте на чемпионате Европы, Ботн — второй

Французский биатлонист Антонен Гигонна, двукратный чемпион мира, сегодня, 26 января, победил в спринте на чемпионате Европы, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсмен прошёл гонку без промахов и финишировал с отрывом в 14,5 секунды от ставшего вторым норвежца Йохан-Олава Ботна, допустившего две ошибки на стрельбе. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель Норвегии Исак Фрей, который один раз промахнулся в спринте и уступил Гигонна 16,7 секунды.

Отметим, что призёр этапа Кубка мира из Норвегии Вебьёрн Сёрум с двумя промахами в гонке финишировал пятым с отставанием в 32,3 секунды.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2024

Мужчины. Спринт

1. Антонен Гигонна (Франция) — 22:51,9 (0 промахов).

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — отставание 14,5 секунды (2).

3. Исак Фрей (Норвегия) +16,7 (1).