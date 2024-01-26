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Кузьмина прокомментировала своё первое выступление после возвращения

Кузьмина прокомментировала своё первое выступление после возвращения
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Словацкая биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина прокомментировала своё первое выступление на официальных соревнованиях после возвращения в спорт. Сегодня, 26 января, спортсменка пробежала спринт на чемпионате Европы, в котором с тремя промахами стала 59-й.

«Лёжка, один промах. На стойке три закрытые мишени придали мне ненужной уверенности, и я хотела порадовать зрителей быстрой стрельбой. Я торопилась, и два штрафных круга дались мне нелегко. На подъёмах у меня уже не хватает мышц. Видимо, сейчас я не совсем готова к гонкам на выносливость», — приводит слова Кузьминой Sportnet.

Напомним, Анастасия Кузьмина на финише гонки проиграла победительнице 2 минуты и 23 секунды, при этом допустив три промаха на огневых рубежах.

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