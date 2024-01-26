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«После долгого перерыва было тяжело». Кузьмина — о выступлении в спринте на ЧЕ

«После долгого перерыва было тяжело». Кузьмина — о выступлении в спринте на ЧЕ
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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, трёхкратная олимпийская чемпионка, высказалась о своём выступлении в спринте на чемпионате Европы. В нём спортсменка вернулась к соревнованиям, проведя первую гонку за пять лет.

«Во мне так много чувств, что я не знаю, с чего начать. Не могу описать это словами. Хочу поблагодарить зрителей за поддержку по всей дистанции. Они продолжали поднимать мне настроение. Но не могу сказать, что гонка мне понравилась. После долгого перерыва было больно. На длинных подъёмах ноги меня не слушались и ныли.

Были ошибки на стрельбе. Я хотела показать зрителям другую Настю, но мне снова нужно будет учиться быть более уверенной на огневом рубеже. Научиться стрелять и не стрелять.

Для меня это новый вызов. Я вернулась не на одну гонку. Хочу, чтобы это выступление стало для меня ступенькой», — приводит слова спортсменки Sportnet.

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