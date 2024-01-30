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Дмитрий Губерниев вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина

Дмитрий Губерниев вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вошёл в список доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, сообщается в постановлении Центризбиркома РФ.

В обновлённый список доверенных лиц кандидата в президенты также вошли бывший тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, призёр Олимпийских игр в сноуборд-кроссе Николай Олюнин, двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Софья Поздняков и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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