Дмитрий Губерниев вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вошёл в список доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, сообщается в постановлении Центризбиркома РФ.

В обновлённый список доверенных лиц кандидата в президенты также вошли бывший тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, призёр Олимпийских игр в сноуборд-кроссе Николай Олюнин, двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию Софья Поздняков и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.