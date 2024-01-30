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Скончался бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров

Скончался бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров
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Бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров ушёл из жизни в понедельник, 29 января, сообщает телеграм-канал «Арена Урала». Захарову было 77 лет.

Захаров успешно работал с женской командой Болгарии. Его воспитанница Екатерина Дафовска, которая сейчас возглавляет Федерацию биатлона Болгарии, выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

Также Захаров являлся тренером будущей четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр Дарьи Домрачевой. Именно он в 2004 году предложил сменить Домрачевой спортивное гражданство и перейти в белорусскую команду. В составе сборной Беларуси она стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В 2010 году специалист вернулся в Болгарию и 10 лет был главным тренером сборной страны.

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