Скончался бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров

Бывший тренер сборных Беларуси и Болгарии по биатлону Николай Захаров ушёл из жизни в понедельник, 29 января, сообщает телеграм-канал «Арена Урала». Захарову было 77 лет.

Захаров успешно работал с женской командой Болгарии. Его воспитанница Екатерина Дафовска, которая сейчас возглавляет Федерацию биатлона Болгарии, выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

Также Захаров являлся тренером будущей четырёхкратной чемпионки Олимпийских игр Дарьи Домрачевой. Именно он в 2004 году предложил сменить Домрачевой спортивное гражданство и перейти в белорусскую команду. В составе сборной Беларуси она стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В 2010 году специалист вернулся в Болгарию и 10 лет был главным тренером сборной страны.