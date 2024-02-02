Биатлонистка Йоханссон прокомментировала своё состояние после объявления паузы в карьере

24-летняя шведская биатлонистка Тильда Йоханссон, ставшая в прошлом году победительницей общего зачёта Кубка IBU, объявила о паузе в биатлонной карьере, заявив, что сейчас у нее проблемы с мотивацией. Теперь спортсменка чувствует облегчение.

«Теперь я чувствую себя намного лучше, ощущаю огромное облегчение в теле. После принятия решения первая неделя была невероятно трудной. Было много мыслей и чувств по поводу того, что происходит. Но я думаю, что была права, и сейчас мне гораздо лучше. Соревнования по биатлону перестали приносить удовольствие. Это не то, чего я с нетерпением жду на данный момент.

Я хочу вернуться, но я знаю, что потребуются изменения, чтобы я снова этим загорелась. Это зависит и от меня самой, и от того, как сложится жизнь», — приводит слова биатлонистки Ski-nordique.

Напомним, в этом сезоне Йоханссон провела два этапа Кубка мира, ни в одном из них ей не удалось войти в топ-20 биатлонистов. Сама спортсменка объясняет это тем, что год выдался непростым.