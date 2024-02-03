Биатлонистка Нильссон обратилась в полицию из-за распространения фейков о ней

Шведская 30-летняя биатлонистка и олимпийская чемпионка 2018 года Стина Нильссон обратилась в полицию из-за фейковых статей, которые стали появляться о спортсменке в интернете в последнее время. Сама Нильссон попросила распространить информацию о фейках и обратилась в полицию.

«Об этом факте было сообщено в полицию, так что теперь я надеюсь, что у них есть ресурсы, чтобы разобраться в этом! Я также была бы очень признательна, если бы вы помогли сообщить об этих статьях, когда они появятся в вашей ленте в социальных сетях» — пишет Нильссон под своим постом.

Напомним, что биатлонистка не попала в заявку на предстоящий чемпионат мира, а также провела тяжелый старт на Кубке IBU в Брезно-Осрбли (Словакия). Известно, что в фейковых статьях ее лицо было обрезано и изменено в программах для редактирования.