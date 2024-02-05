Мэр Тронхейма: мы не приветствуем участие россиян в чемпионате мира — 2025

Мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Неправильно, когда спортсмены одной страны находятся в зоне боевых действий, а другой — в Тронхейме. Поэтому моё послание российским спортсменам таково: вам не рады в Тронхейме на чемпионате мира», — приводит слова Ранума VG.

Напомним, российские лыжники на протяжении двух сезонов отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд критериев для получения лицензии на выступление.