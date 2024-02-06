Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стал известен состав сборной Норвегии на первую гонку ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии на первую гонку ЧМ-2024 по биатлону
Тарьей Бё, Йоханнес Бё
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен состав норвежской сборной на первую гонку чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

В смешанной эстафете за Норвегию выступят Тарьей и Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, сообщает TV2.

Биатлонисты отправится в гонку под первым стартовым номером. Всего планируется участие 25 команд.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) стала сборная Норвегии. Тогда на верхнюю ступень пьедестала поднялись Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё. Второе место заняла сборная Италии, а на третьей позиции расположилась сборная Франции.

ЧМ по биатлону пройдёт с 7 по 18 февраля.

Расписание чемпионата мира по биатлону - 2024

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в Okko

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android