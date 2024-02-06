Кто выиграет общий зачёт чемпионата мира по биатлону — 2024?

В среду, 7 февраля, в чешском Нове-Место начнётся чемпионат мира по биатлону — 2024.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предположить, какая национальная сборная одержит победу в общем зачёте соревнований.
Проголосовать в опросе можно также по ссылке.
Напомним расписание соревнований:
7 февраля, 19:20 мск — смешанная эстафета;
9 февраля, 19:20 мск — спринт, женщины;
10 февраля, 19:05 мск — спринт, мужчины;
11 февраля, 16:30 мск — пасьют, женщины;
11 февраля, 19:05 мск — пасьют, мужчины;
13 февраля, 19:10 мск — индивидуальная гонка, женщины.
14 февраля, 19:20 мск — индивидуальная гонка, мужчины;
15 февраля, 20:00 мск — сингл-микст;
17 февраля, 15:45 мск — эстафета, женщины;
17 февраля, 18:30 мск — эстафета, мужчины;
18 февраля, 16:15 мск — масс-старт, женщины;
18 февраля, 18:30 мск — масс-старт, мужчины.