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Кто выиграет общий зачёт чемпионата мира по биатлону — 2024?

В среду, 7 февраля, в чешском Нове-Место начнётся чемпионат мира по биатлону — 2024.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предположить, какая национальная сборная одержит победу в общем зачёте соревнований.

Проголосовать в опросе можно также по ссылке.

Напомним расписание соревнований:

7 февраля, 19:20 мск — смешанная эстафета;

9 февраля, 19:20 мск — спринт, женщины;

10 февраля, 19:05 мск — спринт, мужчины;

11 февраля, 16:30 мск — пасьют, женщины;

11 февраля, 19:05 мск — пасьют, мужчины;

13 февраля, 19:10 мск — индивидуальная гонка, женщины.

14 февраля, 19:20 мск — индивидуальная гонка, мужчины;

15 февраля, 20:00 мск — сингл-микст;

17 февраля, 15:45 мск — эстафета, женщины;

17 февраля, 18:30 мск — эстафета, мужчины;

18 февраля, 16:15 мск — масс-старт, женщины;

18 февраля, 18:30 мск — масс-старт, мужчины.