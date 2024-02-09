Симон выиграла спринт на чемпионате мира, в топ-4 — только французские биатлонистки

Французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте, выиграла спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсменка прошла гонку без ошибок на огневых рубежах.
Остальные места на пьедестале почёта также заняли французские биатлонистки. Второе место в гонке заняла олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, которая допустила один промах при стрельбе лёжа и уступила Симон 4,9 секунды на финише. Бронзу чемпионата мира выиграла Лу Жанмонно, которая промахнулась один раз на стойке и проиграла победительнице гонки 40,8 секунды.
Отметим, что четвёртой в гонке стала тоже представительница Франции: Софи Шово допустила промах лёжа и финишировала с отставанием от Симон в 44,2 секунды.
Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.
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