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Симон выиграла спринт на чемпионате мира, в топ-4 — только французские биатлонистки

Симон выиграла спринт на чемпионате мира, в топ-4 — только французские биатлонистки
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Французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте, выиграла спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсменка прошла гонку без ошибок на огневых рубежах.

Остальные места на пьедестале почёта также заняли французские биатлонистки. Второе место в гонке заняла олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, которая допустила один промах при стрельбе лёжа и уступила Симон 4,9 секунды на финише. Бронзу чемпионата мира выиграла Лу Жанмонно, которая промахнулась один раз на стойке и проиграла победительнице гонки 40,8 секунды.

Отметим, что четвёртой в гонке стала тоже представительница Франции: Софи Шово допустила промах лёжа и финишировала с отставанием от Симон в 44,2 секунды.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 февраля 2024, пятница. 19:20 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
20:07.5
2
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+4.9
3
Лу Жанмонно
Франция
+40.8
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