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Француженки в спринте на ЧМ-2024 повторили рекорд советских биатлонисток

Француженки в спринте на ЧМ-2024 повторили рекорд советских биатлонисток
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Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт, в котором первые четыре места заняли французские спортсменки: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно и Софи Шово. Женская сборная Франции в этой гонке повторила рекорд советских биатлонисток: ранее только они смогли финишировать на чемпионате мира, заняв все места топ-4.

Советские спортсменки установили свой рекорд на чемпионате мира в Шамони (Франция) ровно 40 лет назад, в 1984 году. Тогда в индивидуальной гонке Венера Чернышова, Людмила Заболотняя, Татьяна Брылина и Кайя Парве заняли первые четыре места.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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