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Видео победы Жулии Симон в спринте на чемпионате мира — 2024

Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт. Победу в нём, пройдя гонку без ошибок на огневых рубежах, одержала действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте из Франции Жулия Симон.

Второе и третье места в спринте также заняли французские спортсменки: серебро выиграла олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, уступившая Симон 4,9 секунды, бронзу завоевала Лу Жанмонно, проигравшая победительнице гонки 40,8 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором триумфального выступления француженок в спринте на чемпионате мира — 2024.

Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).

3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.