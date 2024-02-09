Видео победы Жулии Симон в спринте на чемпионате мира — 2024

Сегодня, 9 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 прошёл женский спринт. Победу в нём, пройдя гонку без ошибок на огневых рубежах, одержала действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте из Франции Жулия Симон.
Второе и третье места в спринте также заняли французские спортсменки: серебро выиграла олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, уступившая Симон 4,9 секунды, бронзу завоевала Лу Жанмонно, проигравшая победительнице гонки 40,8 секунды.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором триумфального выступления француженок в спринте на чемпионате мира — 2024.
Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Жулия Симон (Франция) — 20:07,5 (0 промахов).
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание 4,9 секунды (1).
3. Лу Жанмонно (Франция) + 40,8 (1).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.