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«Горжусь собой, это мечта!» Жулия Симон — о победе в спринте на чемпионате мира

«Горжусь собой, это мечта!» Жулия Симон — о победе в спринте на чемпионате мира
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Французская биатлонистка Жулия Симон, действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте, высказалась о своей победе в спринте на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

«Мне приходилось некоторое время работать над качеством этого вида гонок. Хотелось немного повысить свой уровень, думаю, дело сделано! Трудно это осознать, настоящее безумие. Горжусь собой, это мечта!

Несколько лет назад у меня была возможность прожить похожий момент с мужской командой в Эстерсунде, и я сказала себе, что хочу снова пережить это. И добиться этого здесь, на чемпионате мира, — это безумие. Для команды и технических специалистов, которые встают рано утром и работают как сумасшедшие, это действительно награда за работу. Здорово видеть всех такими счастливыми и улыбающимися», — приводит слова спортсменки Nordic Nagazine.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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