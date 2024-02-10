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Ишмуратова — о сборной Франции: как только скамейка запасных закончится, всё сойдёт на нет

Ишмуратова — о сборной Франции: как только скамейка запасных закончится, всё сойдёт на нет
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Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, оценила положение в международном биатлоне.

«Француженки в последнее время очень сильно добавили. Думаю, дело в подготовке. Иногда приходит плеяда спортсменов. Когда внутри команды возрождается сильная конкуренция, то команда очень сильно бежит. В наше время внутрикомандная конкуренция в российской сборной была очень большой. Тренеры не знали кого ставить в гонку или эстафету. Это была большая проблема для них. Сейчас перед нашими тренерами стоит немножко другая задача.

Как только скамейка запасных у Франции закончится, всё сойдёт на нет. Если они не будут её пополнять, то будет провал, как у норвежек", — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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