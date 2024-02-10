Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бё — второй

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах.
Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику 3,5 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один норвежец — чемпион Олимпиады-2022 Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лёжке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.
Отметим, что для Стурлы Холм Легрейда это шестое золото чемпионатов мира.
Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).
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