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Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бё — второй

Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Йоханнес Бё — второй
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд выиграл спринт на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах.

Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё. Биатлонист допустил один промах на первой стрельбе и уступил соотечественнику 3,5 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один норвежец — чемпион Олимпиады-2022 Ветле Шоста Кристиансен, который промахнулся на лёжке и проиграл Легрейду 18,6 секунды.

Отметим, что для Стурлы Холм Легрейда это шестое золото чемпионатов мира.

Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Идёт
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:23.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+18.6
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