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Йоханнес Бё: больше разочарован потерей золота, чем рад победе Легрейда

Йоханнес Бё: больше разочарован потерей золота, чем рад победе Легрейда
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). В гонке спортсмен стал вторым, уступив своему соотечественнику Стурле Холм Легрейду 3,5 секунды.

«Сейчас вы говорите с человеком, который больше разочарован потерей золота, чем рад победе Стурлы. Сегодня мы провели фантастическую гонку, норвежцы на подиуме. Со своей стороны я чувствую, что наконец-то вернулся. У меня всё хорошо, мне удаётся выкладываться до конца. Все поздравления Стурле, но я сам хотел это золото», — приводит слова спортсмена норвежское издание VG.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

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