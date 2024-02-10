Йоханнес Бё: больше разочарован потерей золота, чем рад победе Легрейда

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). В гонке спортсмен стал вторым, уступив своему соотечественнику Стурле Холм Легрейду 3,5 секунды.

«Сейчас вы говорите с человеком, который больше разочарован потерей золота, чем рад победе Стурлы. Сегодня мы провели фантастическую гонку, норвежцы на подиуме. Со своей стороны я чувствую, что наконец-то вернулся. У меня всё хорошо, мне удаётся выкладываться до конца. Все поздравления Стурле, но я сам хотел это золото», — приводит слова спортсмена норвежское издание VG.

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