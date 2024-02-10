Братья Бё всё ещё без золота чемпионата мира. С Йоханнесом разобрался молодой соперник

В субботу, 10 февраля, в Нове-Место (Чехия) мужским спринтом на 10 км продолжится чемпионат мира по биатлону.
Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.
Главная сенсация — у сборной Норвегии пока ни одного золота. В спринте Йоханнес и Тарьей Бё вместе с партнёрами по команде попробуют исправить ситуацию, но пока норвежская сборная подвергается только жёсткой критике со всех сторон. Впрочем, чемпионат мира только начался, и ещё есть время что-то изменить. Однако претендентов на победу очень много.
«Чемпионат» предлагает следить за интереснейшей гонкой в онлайн-трансляции, где будут все подробности и ключевые моменты состязаний. Старт спринта — в 19:05 по московскому времени.
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По скорости пятёрка лучших — сплошь норвежцы: Йоханнес Бё, Дале-Шевдал, Кристиансен, Тарьей Бё и Легрейд. На шестом месте Эрик Перро — он на 33 секунды отстал от Йоханнеса.
В мужских гонках тройные пьедесталы бывают не намного чаще, чем в женских. Но при этом год назад в Оберхофе норвежцы так же собрали все три медали в том же самом спринте.
Стоит отметить, что норвежцы в мужской гонке достойно ответили французам на их успех в женской. Они тоже забрали себе все три медали.
Гонка продолжается, но судьба медалей известна. Легрейд — шестикратный чемпион мира. Бё-младший — с серебром. Кристиансен — с бронзой.
Но Стурла-то какой красавец! Казалось, теряет он скорость на третьем круге, но нет! Обгоняет он Йоханнеса Бё!
Но не суждено Перро сегодня стать призёром чемпионата мира. Кристиансен и Легрейд последовательно сдвигают француза с пьедестала.
Эрик Перро закончил гонку на промежуточном втором месте. От Бё француз отстал на 25,4 секунды.
Итак, есть Йоханнес Бё, который пока держит первое место. А есть Легрейд, Кристиансен и Перро, которые ещё сражаются за медали. Йоханнес пока не может чувствовать себя спокойно.
А Легрейд-то каков! Вообще без ошибок стреляет и на выходе с огневого рубежа опережает даже Йоханнеса Бё. А там и промахнувшийся разок Ветле Шоста Кристиансен рядом. Борьба за золото-то ещё впереди!
Самуэльссон приходит на финиш вторым. Дале-Шевдал точно останется без медали.
Ах нет, простите. Есть же ещё Эрик Перро, который даже с промахом на стойке пока борется с Йоханнесом Бё!
Сейчас на первых трёх строчках три норвежца: Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Йоханнес Дале-Шведал. Разбить это трио может разве что Себастиан Самуэльссон.
Ой, как же сдали французы на третьем круге! Фийон Майе пропустил вперёд не только братьев Бё, но и Дале-Шевдала. А Жаклен вообще проиграл им всем. Просто встал на последнем круге Эмильен.
Из тех, кто идёт позади Йоханнеса Бё и ещё претендует на победу, можно выделить француза Эрика Перро и норвежца Стурлу Легрейда. Всем остальным угнаться за лидером Кубка мира будет невероятно трудно.
Самуэльссон и на стойке безупречен. Сейчас тройка на выходе со стойки выглядит так: Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон (+13,6), Эмильен Жаклен (+20,3).
Бесподобен Бё! Пять точных выстрелов, и Йоханнес возглавляет гонку. От Жаклена — аж 20 секунд!
Продолжается ураган гонки. И после стойки сменился лидер. Эмильен Жаклен шикарно стрелял на стойке и «привёз» Фийону Майе 7,5 секунды. Это заявка на золотую медаль. Но ждём Йоханнеса Бё.
Ой, что творится! Американец Кэмпбелл Райт закрывает все мишени и на последний круг уходит вторым! А что там со скоростью? Поборется с норвежцами и французами?
Тарьей Бё на стойке допускает второй промах. Это второй промежуточный результат, +9,3 от Фийона Майе и реальные шансы побороться за медали.
Наш любимый швед Себастиан Самуэльссон блестяще прошёл первый круг! На выходе с рубежа он лучше Йоханнеса Бё, а Фийону Майе уступил меньше секунды. Но Кентен-то на стойке промахнулся!
Лихо закручивается интрига. Фийон Майе, который по-прежнему держит лидерство по итогам первого круга, на стойке один раз ошибается. Разумеется, на выходе он пока первый с отрывом. Но главные его соперники ещё позади. Ждём.
Йоханнес Бё — быстрейший на первом круге. Но промах отбрасывает его на второе место.
Как же хорош Эмильен Жаклен! С промахом он занимает второе место после первого круга. Два француза пока на первых местах. Неужели и мужская гонка останется за «трёхцветными»?
Тем временем стартовал Йоханнес Бё. На разгоне он ожидаемо среди самых быстрых.
Промахнулся на лёжке и Тарьей Бё. Он на промежуточном пятом месте.
Из первой волны лидеров первый круг лучше всех отработал Кентен Фийон Майе — стрелял чисто, бежал быстро. В 11 секундах позади него — Нелин и Кюн, а вот Дале-Шевдал только четвёртый. Норвежец был быстрее всех, но разок промахнулся.
Уже в первой десятке нам есть за кем последить. Среди потенциальных претендентов на медали, стартующих в первые пять минут: Кентен Фийон Майе (Франция), Томмазо Джакомель (Италия), Йоханнес Кюн и Бенедикт Долль (Германия), Йеспер Нелин (Швеция). А под 11-м номером стартовал и первый норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
Стартовал мужской спринт. Первым ушёл в гонку Дмитрий Пидручный из Украины.
В спринте Йоханнес, конечно, постарается реабилитироваться, как и его старший брат Тарьей. Потенциальные фавориты уходят в гонку под 26-м и 14-м номерами. В целом же почти все лидеры выбрали для старта вторую группу. Полностью стартовый протокол можно посмотреть на странице гонки. Там же можно следить за спортсменами по отсечкам.
Однако быть фаворитом на бумаге — не значит выиграть. Тарьей и Йоханнес Бё должны были проявить себя лучше всех соперников в смешанной эстафете, однако сделать этого не получилось. Более того, выступление Йоханнеса совершенно разочаровали норвежских экспертов и болельщиков. В спринте ему придётся столкнуться с очень серьёзным давлением.
Очевидно, что в мужских гонках норвежцы должны забирать своё. У сборной Норвегии мощнейший состав. Первые шесть мест в общем зачёте Кубка мира занимают норвежцы, так что они могут в теории не только повторить рекорд СССР и Франции, но и превзойти его.
В спринте француженки вообще повторили рекорд сборной СССР 40-летней давности. За всю историю биатлона только дважды четыре первых места занимали представители одной сборной.
Кстати, посмотрите обзор гонки. Ну как же француженки хороши.
Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko
Начало чемпионата мира получилось триумфальным для сборной Франции. «Трёхцветные» по итогам двух гонок собрали максимум возможных медалей: золото в смешанной эстафете, и полный комплект в женском спринте. Их главный конкурент, Норвегия, пока ограничилась только серебро в командной гонке.
Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона. Мы начинаем онлайн-трансляцию третьей гонки чемпионата мира — 2024. Сегодня мужчины будут бороться за медали в мужском спринте. Начало — в 19:05.