Братья Бё всё ещё без золота чемпионата мира. С Йоханнесом разобрался молодой соперник

В субботу, 10 февраля, в Нове-Место (Чехия) мужским спринтом на 10 км продолжится чемпионат мира по биатлону.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Главная сенсация — у сборной Норвегии пока ни одного золота. В спринте Йоханнес и Тарьей Бё вместе с партнёрами по команде попробуют исправить ситуацию, но пока норвежская сборная подвергается только жёсткой критике со всех сторон. Впрочем, чемпионат мира только начался, и ещё есть время что-то изменить. Однако претендентов на победу очень много.

«Чемпионат» предлагает следить за интереснейшей гонкой в онлайн-трансляции, где будут все подробности и ключевые моменты состязаний. Старт спринта — в 19:05 по московскому времени.

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