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Мужчины. 10 км Спринт
Начало прямой трансляции
19:05 Мск
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Биатлон, ЧМ-2024: мужской спринт, 10 февраля 2024, онлайн-трансляция, результаты гонки

Братья Бё всё ещё без золота чемпионата мира. С Йоханнесом разобрался молодой соперник
Михаил Чесалин
Йоханнес и Тарьей Бё
Комментарии
Стурла Легрейд наконец-то отобрал личный титул у лидера сборной Норвегии.

В субботу, 10 февраля, в Нове-Место (Чехия) мужским спринтом на 10 км продолжится чемпионат мира по биатлону.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Главная сенсация — у сборной Норвегии пока ни одного золота. В спринте Йоханнес и Тарьей Бё вместе с партнёрами по команде попробуют исправить ситуацию, но пока норвежская сборная подвергается только жёсткой критике со всех сторон. Впрочем, чемпионат мира только начался, и ещё есть время что-то изменить. Однако претендентов на победу очень много.

«Чемпионат» предлагает следить за интереснейшей гонкой в онлайн-трансляции, где будут все подробности и ключевые моменты состязаний. Старт спринта — в 19:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Идёт
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:23.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+18.6
Расписание гонок чемпионата мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия)

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Live Михаил Чесалин

По скорости пятёрка лучших — сплошь норвежцы: Йоханнес Бё, Дале-Шевдал, Кристиансен, Тарьей Бё и Легрейд. На шестом месте Эрик Перро — он на 33 секунды отстал от Йоханнеса.

20:07 Михаил Чесалин

В мужских гонках тройные пьедесталы бывают не намного чаще, чем в женских. Но при этом год назад в Оберхофе норвежцы так же собрали все три медали в том же самом спринте.

Год назад три норвежца тоже забрали все медали в спринте:
Абсолютное доминирование норвежцев на ЧМ-2023 по биатлону. Они заняли весь пьедестал!
Абсолютное доминирование норвежцев на ЧМ-2023 по биатлону. Они заняли весь пьедестал!
19:59 Михаил Чесалин

Стоит отметить, что норвежцы в мужской гонке достойно ответили французам на их успех в женской. Они тоже забрали себе все три медали.

19:58 Михаил Чесалин

Гонка продолжается, но судьба медалей известна. Легрейд — шестикратный чемпион мира. Бё-младший — с серебром. Кристиансен — с бронзой.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Идёт
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:23.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+18.6
19:57 Михаил Чесалин

Но Стурла-то какой красавец! Казалось, теряет он скорость на третьем круге, но нет! Обгоняет он Йоханнеса Бё!

19:55 Михаил Чесалин

Но не суждено Перро сегодня стать призёром чемпионата мира. Кристиансен и Легрейд последовательно сдвигают француза с пьедестала.

19:52 Михаил Чесалин

Эрик Перро закончил гонку на промежуточном втором месте. От Бё француз отстал на 25,4 секунды.

19:50 Михаил Чесалин

Итак, есть Йоханнес Бё, который пока держит первое место. А есть Легрейд, Кристиансен и Перро, которые ещё сражаются за медали. Йоханнес пока не может чувствовать себя спокойно.

19:48 Михаил Чесалин

А Легрейд-то каков! Вообще без ошибок стреляет и на выходе с огневого рубежа опережает даже Йоханнеса Бё. А там и промахнувшийся разок Ветле Шоста Кристиансен рядом. Борьба за золото-то ещё впереди!

19:47 Михаил Чесалин

Самуэльссон приходит на финиш вторым. Дале-Шевдал точно останется без медали.

19:46 Михаил Чесалин

Ах нет, простите. Есть же ещё Эрик Перро, который даже с промахом на стойке пока борется с Йоханнесом Бё!

19:45 Михаил Чесалин

Сейчас на первых трёх строчках три норвежца: Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Йоханнес Дале-Шведал. Разбить это трио может разве что Себастиан Самуэльссон.

19:45 Михаил Чесалин

Ой, как же сдали французы на третьем круге! Фийон Майе пропустил вперёд не только братьев Бё, но и Дале-Шевдала. А Жаклен вообще проиграл им всем. Просто встал на последнем круге Эмильен.

19:41 Михаил Чесалин

Из тех, кто идёт позади Йоханнеса Бё и ещё претендует на победу, можно выделить француза Эрика Перро и норвежца Стурлу Легрейда. Всем остальным угнаться за лидером Кубка мира будет невероятно трудно.

19:38 Михаил Чесалин

Самуэльссон и на стойке безупречен. Сейчас тройка на выходе со стойки выглядит так: Йоханнес Бё, Себастиан Самуэльссон (+13,6), Эмильен Жаклен (+20,3).

19:37 Михаил Чесалин

Бесподобен Бё! Пять точных выстрелов, и Йоханнес возглавляет гонку. От Жаклена — аж 20 секунд!

19:35 Михаил Чесалин

Продолжается ураган гонки. И после стойки сменился лидер. Эмильен Жаклен шикарно стрелял на стойке и «привёз» Фийону Майе 7,5 секунды. Это заявка на золотую медаль. Но ждём Йоханнеса Бё.

19:33 Михаил Чесалин

Ой, что творится! Американец Кэмпбелл Райт закрывает все мишени и на последний круг уходит вторым! А что там со скоростью? Поборется с норвежцами и французами?

19:32 Михаил Чесалин

Тарьей Бё на стойке допускает второй промах. Это второй промежуточный результат, +9,3 от Фийона Майе и реальные шансы побороться за медали.

19:30 Михаил Чесалин

Наш любимый швед Себастиан Самуэльссон блестяще прошёл первый круг! На выходе с рубежа он лучше Йоханнеса Бё, а Фийону Майе уступил меньше секунды. Но Кентен-то на стойке промахнулся!

19:29 Михаил Чесалин

Лихо закручивается интрига. Фийон Майе, который по-прежнему держит лидерство по итогам первого круга, на стойке один раз ошибается. Разумеется, на выходе он пока первый с отрывом. Но главные его соперники ещё позади. Ждём.

19:28 Михаил Чесалин

Йоханнес Бё — быстрейший на первом круге. Но промах отбрасывает его на второе место.

19:26 Михаил Чесалин

Как же хорош Эмильен Жаклен! С промахом он занимает второе место после первого круга. Два француза пока на первых местах. Неужели и мужская гонка останется за «трёхцветными»?

19:23 Михаил Чесалин

Тем временем стартовал Йоханнес Бё. На разгоне он ожидаемо среди самых быстрых.

19:22 Михаил Чесалин

Промахнулся на лёжке и Тарьей Бё. Он на промежуточном пятом месте.

19:22 Михаил Чесалин

Из первой волны лидеров первый круг лучше всех отработал Кентен Фийон Майе — стрелял чисто, бежал быстро. В 11 секундах позади него — Нелин и Кюн, а вот Дале-Шевдал только четвёртый. Норвежец был быстрее всех, но разок промахнулся.

19:13 Михаил Чесалин

Уже в первой десятке нам есть за кем последить. Среди потенциальных претендентов на медали, стартующих в первые пять минут: Кентен Фийон Майе (Франция), Томмазо Джакомель (Италия), Йоханнес Кюн и Бенедикт Долль (Германия), Йеспер Нелин (Швеция). А под 11-м номером стартовал и первый норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

19:07 Михаил Чесалин

Стартовал мужской спринт. Первым ушёл в гонку Дмитрий Пидручный из Украины.

19:01 Михаил Чесалин

В спринте Йоханнес, конечно, постарается реабилитироваться, как и его старший брат Тарьей. Потенциальные фавориты уходят в гонку под 26-м и 14-м номерами. В целом же почти все лидеры выбрали для старта вторую группу. Полностью стартовый протокол можно посмотреть на странице гонки. Там же можно следить за спортсменами по отсечкам.

18:58 Михаил Чесалин

Однако быть фаворитом на бумаге — не значит выиграть. Тарьей и Йоханнес Бё должны были проявить себя лучше всех соперников в смешанной эстафете, однако сделать этого не получилось. Более того, выступление Йоханнеса совершенно разочаровали норвежских экспертов и болельщиков. В спринте ему придётся столкнуться с очень серьёзным давлением.

Никому не понравилось выступление Йоханнеса в эстафете:
«Йоханнес Бё разочаровал больше всех». Норвежцы недовольны стартом лидера сборной на ЧМ
«Йоханнес Бё разочаровал больше всех». Норвежцы недовольны стартом лидера сборной на ЧМ
18:56 Михаил Чесалин

Очевидно, что в мужских гонках норвежцы должны забирать своё. У сборной Норвегии мощнейший состав. Первые шесть мест в общем зачёте Кубка мира занимают норвежцы, так что они могут в теории не только повторить рекорд СССР и Франции, но и превзойти его.

Общий зачёт Кубка мира - 2023/2024 на "Чемпионате"
18:54 Михаил Чесалин

В спринте француженки вообще повторили рекорд сборной СССР 40-летней давности. За всю историю биатлона только дважды четыре первых места занимали представители одной сборной.

Кто же преуспел на ЧМ-1984 из сборной СССР?
Француженки в спринте на ЧМ-2024 повторили рекорд советских биатлонисток

Кстати, посмотрите обзор гонки. Ну как же француженки хороши.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko

18:51 Михаил Чесалин

Начало чемпионата мира получилось триумфальным для сборной Франции. «Трёхцветные» по итогам двух гонок собрали максимум возможных медалей: золото в смешанной эстафете, и полный комплект в женском спринте. Их главный конкурент, Норвегия, пока ограничилась только серебро в командной гонке.

Медальный зачёт ЧМ-2024 на "Чемпионате"
18:49 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья, поклонники биатлона. Мы начинаем онлайн-трансляцию третьей гонки чемпионата мира — 2024. Сегодня мужчины будут бороться за медали в мужском спринте. Начало — в 19:05.

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