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Биатлонистка Кноттен пропустит гонку из-за психического расстройства

Биатлонистка Кноттен пропустит гонку из-за психического расстройства
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Норвежская биатлонистка и призёр этапов Кубка мира Каролин Кноттен пропустит гонку преследования среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия), потому что у неё социальное тревожное расстройство личности.

«У меня небольшое социальное тревожное расстройство, и я провожу день и ночь, бегая в ванную. Ведро у меня готово, но я съела два куска круассана, и всё в порядке. К сожалению, я снялась со следующего старта, но лыжных гонок на Кубке мира будет больше», — приводит слова Кноттен NRK.

Напомним, для Кноттен чемпионат мира начался удачно. Она в составе сборной Норвегии завоевала серебро, проехав свой отрезок дистанции без единого промаха. Для 29-летней спортсменки это была первая медаль чемпионата мира в карьере. На спринтерской дистанции она финишировала на 33-м месте и жаловалась на то, что ей трудно дышать.

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