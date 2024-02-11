«Могу болеть до конца чемпионата, но оставаться довольным». Легрейд — о победе над Бё

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд одержал победу на спринтерской дистанции 10 км в рамках чемпионата мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Он обогнал норвежского лидера Йоханнеса Бё на 3,5 секунды. Сам Легрейд признаётся, что чувствовал некоторое давление и ответственность за результат.

«Я чувствовал давление перед чемпионатом мира из-за необходимости одержать победу, когда другие добились её в этом сезоне. Победа на чемпионате мира — это очень важно. Завоевать золото в спринте — важный этап. Теперь я могу болеть до конца чемпионата, но при этом оставаться довольным», — приводит слова Легрейда NRK.

Напомним, норвежский биатлонист в сезоне-2023/2024 стартовал на хорошей ноте в Кубке мира. До пятого этапа в Рупольдинге (Германия) биатлонист часто занимал места в тройке лидеров, однако после этого у него началась проблемы со здоровьем. На шестом этапе Кубка мира в двух гонках норвежец занял 25-е и 18-е места, после чего снялся со старта, чтобы восстановиться полностью.

Победа в спринте чемпионата мира была первой в сезоне, до этого Йоханнесу Бё всегда удавалось обойти Легрейда и оставить его на втором месте.

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