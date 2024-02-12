Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Женская сборная Норвегии по биатлону показала свой худший результат в истории ЧМ и ОИ

Женская сборная Норвегии по биатлону показала свой худший результат в истории ЧМ и ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

11 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) прошла женская гонка преследования. Её победительницей стала француженка Жулия Симон, второе место осталось за итальянкой Лизой Витттоцци, тройку лучших замкнула Жюстин Бреза-Буше из Франции.

Женская сборная Норвегии в этой гонке показала свой худший результат в преследовании за всю историю чемпионатов мира и Олимпийских игр. Лучшая из норвежек Ида Льен финишировала только на 30-й позиции с отставанием от чемпионки в 4 минуты и 5,9 секунды. Ранее лишь четыре раза лучшая представительница сборной Норвегии оказывалась в гонке преследования за пределами первой десятки — на чемпионатах мира в 2003, 2015, 2016 и 2017 годах.

Юни Арнеклейв заняла 31-е место, на 34-й строчке итогового протокола оказалась Ингрид Ландмарк Тандреволд. Каролин Оффигстад Кноттен стала единственной из всех 60 участниц, кто вовсе не смог завершить гонку преследования.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
29:54.8
2
Лиза Виттоцци
Италия
46.3
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
49.3
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android