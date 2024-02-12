Женская сборная Норвегии по биатлону показала свой худший результат в истории ЧМ и ОИ

11 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024 в Нове-Место (Чехия) прошла женская гонка преследования. Её победительницей стала француженка Жулия Симон, второе место осталось за итальянкой Лизой Витттоцци, тройку лучших замкнула Жюстин Бреза-Буше из Франции.
Женская сборная Норвегии в этой гонке показала свой худший результат в преследовании за всю историю чемпионатов мира и Олимпийских игр. Лучшая из норвежек Ида Льен финишировала только на 30-й позиции с отставанием от чемпионки в 4 минуты и 5,9 секунды. Ранее лишь четыре раза лучшая представительница сборной Норвегии оказывалась в гонке преследования за пределами первой десятки — на чемпионатах мира в 2003, 2015, 2016 и 2017 годах.
Юни Арнеклейв заняла 31-е место, на 34-й строчке итогового протокола оказалась Ингрид Ландмарк Тандреволд. Каролин Оффигстад Кноттен стала единственной из всех 60 участниц, кто вовсе не смог завершить гонку преследования.
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