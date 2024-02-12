Смешанная эстафета Спартакиады-2024 в Златоусте перенесена из-за мороза

Оргкомитет Спартакиады сильнейших — 2024 принял решение о переносе смешанной эстафеты соревнований по биатлону, проходящих в городе Златоуст (Челябинская область). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Соревнования планировалось провести в пятницу, 16 февраля, в 10:30 мск. Однако, по причине низкой температуры старт будет дан в этот же день, но позже на три часа. Новое время начала эстафеты — 13:30 мск.

По имеющейся информации под угрозой отмены из-за мороза находится пролог на 100 м. По расписанию он должен пройти в четверг, 15 февраля.

Соревнования по биатлону в Златоусте начались 10 февраля 2024 года и продлятся до дня закрытия Всероссийской спартакиады — 2024 18 февраля.