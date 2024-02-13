Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде, Латыпов — пятый
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Сегодня, 13 февраля, в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победителем гонки стал биатлонист Евгений Сидоров, представляющий Красноярский край. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 54.10,9.
Второе место занял белорусский биатлонист Антон Смольский. Третьим стал представитель Санкт-Петербурга Василий Томшин.
Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.
Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 54.10,9 (0 промахов).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 27,7 секунды (0).
3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +29,3 (1).
4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +33,9 (2).
5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +50,7 (3).
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