Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде, Латыпов — пятый

Сегодня, 13 февраля, в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победителем гонки стал биатлонист Евгений Сидоров, представляющий Красноярский край. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 54.10,9.

Второе место занял белорусский биатлонист Антон Смольский. Третьим стал представитель Санкт-Петербурга Василий Томшин.

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.

Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 54.10,9 (0 промахов).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 27,7 секунды (0).

3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) +29,3 (1).

4. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +33,9 (2).

5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +50,7 (3).