Алимбекова: не в тех кондициях, чтобы соревноваться с девчонками, но хотелось закуситься

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская прокомментировала выступление в первой гонке после рождения ребёнка. Спортсменка допустила два промаха и заняла 21-е место в индивидуальной гонке на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Тяжёлая гонка. Для меня были тяжёлыми первые метры дистанции. Я хотела начинать побыстрее, но на первых подъёмах поняла, что взяла очень серьёзный и быстрый для себя темп. Конечно, хотелось справляться со стрельбой. Выходила с намерением сделать ноль, но вот сами видите, как получилось. Два выстрела ушли по ветру, хоть и сделала поправку, оказалось, маловато.

Цель у меня была чисто пройти гонку, не бежать по дистанции сломя голову. Мне Антон подсказывал, да и мы с тренерским штабом обсуждали, что я не в тех кондициях, чтобы соревноваться с девчонками. Но мне всё равно хотелось закуситься (смеётся). Я с Наташей Гербуловой прошла пару подъёмов и поняла, что переборщила. Я думала, что я в хорошей форме. Наверное, такая гонка и должна была получиться, чтобы я могла понять свои ошибки.

Я очень счастлива! Я почувствовала этот азарт. Очень рада, что много болельщиков скандировали моё имя на трассе. Это действительно праздник биатлона! Я очень скучала.

В эстафете я точно знаю, чего от себя ждать. Если бы я стартовала в эстафете впервые и случилось бы так же, то могла бы, не дай бог, подвести команду. А теперь я уже знаю свой темп и буду понимать, как двигаться по дистанции», — сказала Алимбекова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.