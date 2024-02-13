Скончался главный врач сборной России по биатлону

На 49-м году жизни скончался Алексей Лагуточкин, главный врач сборной России по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Фото: СБР

Отметим, что для него это был 22-ой сезон в национальной сборной страны. Лагуточкин был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами. Сам он являлся выпускником Омской государственной медицинской академии.

«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами…» — пишет пресс-служба на сайте СБР.

Причины смерти Лагуточкина не уточняются