Скончался главный врач сборной России по биатлону
На 49-м году жизни скончался Алексей Лагуточкин, главный врач сборной России по биатлону. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Фото: СБР
Отметим, что для него это был 22-ой сезон в национальной сборной страны. Лагуточкин был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами. Сам он являлся выпускником Омской государственной медицинской академии.
«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами…» — пишет пресс-служба на сайте СБР.
Причины смерти Лагуточкина не уточняются
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