В семье биатлониста Пащенко пополнение

Российский биатлонист Пётр Пащенко и его жена Александра стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Софией.

Пащенко является членом основного состава сборной России по биатлону. В сам биатлон он пришёл из лыжных гонок в 19 лет. 33-летний биатлонист является серебряным призёром чемпионата Европы — 2022. В сезоне-2015/2016 он дебютировал на Кубке мира.

Напомним, на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в пяти субъектах Российской Федерации. он выступает за команду ХМАО-Югра. В прошедших трёх гонках ему удалось попасть в топ-30. В последней индивидуальной гонке он пришёл 30-м с пятью промахами на огневых рубежах.

Уже 17 февраля биатлонисту предстоит бежать масс-старт.