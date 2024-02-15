Фото: эмоциональная реакция Экхофф на провальную стрельбу Тандреволд в сингл-миксте

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, 10-кратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка, а ныне эксперт Тириль Экхофф эмоционально отреагировала на провальную стрельбу соотечественницы и близкой подруги Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая лишила сборную Норвегии шансов на золото в сингл-миксте на чемпионате мира – 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия).

«Нет! Нет! Я так хотела, чтобы мишени закрылись, но нет. На самом деле, я не чувствую, что это были далёкие промахи, лишь небольшие погрешности», — приводит слова Экхофф TV2.

Фото: TV2.no

Фото: TV2.no

Биатлон. Чемпионат мира — 2024, Нове-Место. Одиночная смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно) — 36.21,7 (0 штрафных кругов + 3 промаха).

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лиза Виттоцци) — отставание 24,6 секунды (0 + 5).

3. Норвегия (Йоханнес Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 27,4 (1 + 4).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.