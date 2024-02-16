Команда Свердловской области выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде

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Сегодня, 16 февраля, в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024 прошла биатлонная смешанная эстафета. Победителем гонки стала команда Свердловской области, в состав которой вошли Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин.

Второе место заняла команда Московской области. Тройку сильнейших замкнула сборная Красноярского края.

Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.

Смешанная эстафета

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин) — 1:06.35,9 (1 круг + 9 дополнительных патронов).

2. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов) — отставание 13,9 секунды (0+8).

3. Красноярский край (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) +20,8 (0+0).