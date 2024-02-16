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Биатлонист Сидоров рассказал, что помешали победить в эстафете плохо едущие лыжи

Биатлонист Сидоров рассказал, что помешали победить в эстафете плохо едущие лыжи
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Российский биатлонист Евгений Сидоров заявил, что в смешанной эстафете по биатлону их команде из Красноярского края помешали победить лыжи, которые плохо ехали.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Смешанная эстафета
16 февраля 2024, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Свердловская область
2
Московская область
3
Красноярский край

«Первый круг мы прошли одинаково. На лёжке пацаны взяли дополнительные патроны, а я стрельнул из пяти. На втором круге Кирилл Стрельцов был в пяти секундах от меня. Мне говорили, что его можно взять, приблизиться. Попробовал это сделать на первом подъёме, но понял, что с лыжами мы сегодня залетели. Они не очень ехали. Смысла его догонять не было. Можно было закиснуть и отвалиться. Поэтому уже делал свою работу и шёл в таком темпе, чтобы много не проиграл лидеру и оставались силы на последний круг», — рассказал Сидоров корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.

Напомним, сегодня, 16 февраля, завершилась смешанная эстафета на Спартакиаде сильнейших — 2024. Победу одержала команда Свердловской области, придя с результатом 1:06.35,9.

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