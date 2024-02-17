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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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18:30 Мск
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«Всё возможно отыграть». Казакевич — о прохождении этапа в женской эстафете

«Всё возможно отыграть». Казакевич — о прохождении этапа в женской эстафете
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, рассказала, какие эмоции испытывает после прохождения эстафеты.

«Получилось сегодня свой этап отработать на 100%. Был один дополнительный патрон лёжа, но считаю, что по такой гонке — это неплохо. Мне приходилось много отыгрывать ходом. Хорошо, что удалось справиться со стрельбой стоя.

Я понимала, что всё возможно отыграть, в особенности за счёт стрельбы. Всё-таки это эстафета. У нас уже были ситуации, когда с первого этапа был большой проигрыш, в потом всё получалось отыграть. Сегодня тоже всё получилось.

Остались ли силы на масс-старт? Насущный вопрос (смеётся). Завтра будет третья гонка, 12,5 км. Тяжело будет в любом случае всем, но силы есть», — рассказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 проходят в Златоусте. На момент написания новости идёт женская эстафета 4х6 км.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Эстафета 4x6 км
17 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Свердловская область
2
Красноярский край
3
Беларусь
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