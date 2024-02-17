«Всё возможно отыграть». Казакевич — о прохождении этапа в женской эстафете

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, рассказала, какие эмоции испытывает после прохождения эстафеты.
«Получилось сегодня свой этап отработать на 100%. Был один дополнительный патрон лёжа, но считаю, что по такой гонке — это неплохо. Мне приходилось много отыгрывать ходом. Хорошо, что удалось справиться со стрельбой стоя.
Я понимала, что всё возможно отыграть, в особенности за счёт стрельбы. Всё-таки это эстафета. У нас уже были ситуации, когда с первого этапа был большой проигрыш, в потом всё получалось отыграть. Сегодня тоже всё получилось.
Остались ли силы на масс-старт? Насущный вопрос (смеётся). Завтра будет третья гонка, 12,5 км. Тяжело будет в любом случае всем, но силы есть», — рассказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 проходят в Златоусте. На момент написания новости идёт женская эстафета 4х6 км.
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