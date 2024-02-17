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«Была некая злость внутри». Вагин — о масс-старте на Спартакиаде-2024

«Была некая злость внутри». Вагин — о масс-старте на Спартакиаде-2024
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Российский биатлонист, выступающий за команду ХМАО-Югра, Алексей Вагин завоевал серебро в масс-старте и заявил, что перед гонкой у него была злость внутри и желание забрать медаль для команды.

«Конечно, очень рад. У команды Ханты-Мансийского автономного округа шла безмедальная серия. И сегодня я понимал, что у меня последний шанс, была некая злость внутри, старался её никому не показывать, просто держал при себе. И на гонке сегодня я её выплеснул и получилось всё удачно.

Я понимал, что Карим функционально очень сильно готов, я, наверное, — не соперник ни ему, ни многим другим ребятам на последнем круге, так как это моя самая слабая сторона. Но Карим вышел вперёд, не смог за ним зацепиться. Главное было — додержать второе место, что у меня и получилось.

В последний подъём мне кричали, что Эдик рядом. Я там уже, конечно, включился на максимум, чувствовал, что его сзади сильно близко нет, я его не подпускал. Спустился и понимал, что Эдик меня точно не возьмёт на прямой», — рассказал Вагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, сегодня Вагин занял второе место в масс-старте на 15 км. Быстрее него оказался только Карим Халили, представляющий Москву.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Масс-старт 15 км
17 февраля 2024, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
38:24.8
2
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+10.8
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
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