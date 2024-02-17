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«Надо просто выйти, кайфануть и не напрягаться». Халили — о победе на Спартакиаде-2024

«Надо просто выйти, кайфануть и не напрягаться». Халили — о победе на Спартакиаде-2024
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Российский биатлонист Карим Халили, ставший победителем гонки в масс-старте на 15 км, заявил, что сегодня перед гонкой был в хорошем настроении, поэтому ему хотелось получить удовольствие от трассы и не нервничать.

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Масс-старт 15 км
17 февраля 2024, суббота. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
38:24.8
2
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+10.8
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5

«Отличное настроение, потрясающий день, хорошая погода, замечательная трасса, столько болельщиков, поэтому сегодня оставалось только получать удовольствие от гонки.

Каких-то суеверий у меня нет, сегодня просто было хорошее настроение перед гонкой. На разминке понял, что и самочувствие неплохое, очень хорошая пристрелка, хорошая устойчивость стоя. Поэтому я понял, что надо просто выйти, кайфануть и не напрягаться.

Моей основной задачей было на рубеже отработать, а там я понимал, что в общем-то скинуть меня кому-то будет очень тяжело и основная задача была не допускать много ошибок.

Надеюсь, что завтра мы поборемся. Так как команд ровных мало, я надеюсь, что мы сможем создать конкуренцию всем остальным», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Халили пришёл к финишу с результатом 38 минут 24,8 секунды. На стрельбе он допустил два промаха.

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