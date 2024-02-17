«Надо просто выйти, кайфануть и не напрягаться». Халили — о победе на Спартакиаде-2024

Российский биатлонист Карим Халили, ставший победителем гонки в масс-старте на 15 км, заявил, что сегодня перед гонкой был в хорошем настроении, поэтому ему хотелось получить удовольствие от трассы и не нервничать.
«Отличное настроение, потрясающий день, хорошая погода, замечательная трасса, столько болельщиков, поэтому сегодня оставалось только получать удовольствие от гонки.
Каких-то суеверий у меня нет, сегодня просто было хорошее настроение перед гонкой. На разминке понял, что и самочувствие неплохое, очень хорошая пристрелка, хорошая устойчивость стоя. Поэтому я понял, что надо просто выйти, кайфануть и не напрягаться.
Моей основной задачей было на рубеже отработать, а там я понимал, что в общем-то скинуть меня кому-то будет очень тяжело и основная задача была не допускать много ошибок.
Надеюсь, что завтра мы поборемся. Так как команд ровных мало, я надеюсь, что мы сможем создать конкуренцию всем остальным», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
Напомним, Халили пришёл к финишу с результатом 38 минут 24,8 секунды. На стрельбе он допустил два промаха.
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