Симон — о победной эстафете на ЧМ: на этапе Шово подумала: «О чёрт, для нас всё кончено»

Французская биатлонистка, пятикратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Жулия Симон поделилась эмоциями от победы своей сборной в женской эстафете на чемпионате мира — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия).

Сборная Франции после второго этапа, на котором Софи Шово зашла на два штрафных круга, выиграла гонку после того, как Жюстин Бреза-Буше отыграла отставание на своём этапе. В конце Жулия Симон смогла укрепить преимущество.

«Это невероятно! Здорово пересечь финишную черту первой. Это была нервная эстафета, очень напряжённая. Я правда рада, что финишировала очень хорошо.

Очень нервничала, когда наблюдала за ходом гонки. Лу Жанмонно стратовала очень хорошо, но затем Софи Шово заставила меня немного переживать. Я подумала: «О чёрт, для нас всё кончено». Затем бежала Жюстин, за ней было очень приятно наблюдать. Когда настал мой этап, я очень нервничала. Эльвира Эберг очень сильна, поэтому я должна была бороться. Последняя стрельба была немного сложной из-за коварного ветра. Это была действительно хорошая битва!» — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.