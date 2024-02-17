Сборная Франции впервые в истории выиграла женскую эстафету на ЧМ

Сегодня, 17 февраля, сборная Франции по биатлону впервые в истории выиграла женскую эстафету на чемпионате мира. На турнире, проходящем в Нове-Место (Чехия), команда в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон пришла к финишу первой с преимуществом над ближайшими соперницами, шведками, в 38,3 секунды.

Ранее француженки никогда не были чемпионками мира в эстафете. При этом команда восемь раз финишировала с серебряными наградами.

Отметим, что ранее единственным крупным успехом женской сборной Франции в эстафете была победа на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция). Тогда спортсменки ещё бегали три, а не четыре этапа, а золото завоевали Анн Брийан, Вероник Клодель и Корин Ньогре.

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.