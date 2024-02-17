Женская сборная Норвегии показала третий худший результат в истории в эстафете на ЧМ

Сегодня, 17 февраля, в Нове-Место (Чехия) в рамках чемпионата мира по биатлону прошла женская эстафета. Норвежская сборная в составе Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Иды Льен и Ингрид Ландмарк Тандреволд заняла в гонке десятое место, показав третий худший результат в истории команды.

На финише спортсменки проиграли победительницам, француженкам, 3 минуты и 42,8 секунды, зайдя на пять штрафных кругов и использовав 16 дополнительных патронов.

Худшими результатами норвежек в истории в эстафетах на чемпионатах мира являются два 11-х места: их спортсменки занимали в 2009 году (отставание 5 минут и 33,7 секунды; два промаха и 14 дополнительных патронов) и в 2017 году (отставание 2 минуты и 16,1 секунды; 1 + 9).

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