Видеообзор уверенной победы женской сборной Франции в эстафете на чемпионате мира — 2024

Сборная Франции победила в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону — 2024, проходящем в Нове-Место (Чехия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час и 15 минут.
Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции, которые проиграли француженкам 38,3 секунды. Замкнула тройку лидеров команда Германии. Биатлонистки уступили победительницам гонки 1 минуту и 14,2 секунды.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.
Биатлон. Чемпионат мира — 2024. Нове-Место
Женщина. Эстафета
1. Франция (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:15:00,8 (2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов).
2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 38,3 секунды (1 + 12).
3. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) + 1:14,2 (0 + 9).
Отметим, что сборная Норвегии финишировала только 10-й. Норвежки проиграли француженкам 3 минуты 42,8 секунды (пять штрафных кругов и 16 дополнительных патронов).
Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.