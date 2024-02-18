Шипулин: считаю себя полноценным чемпионом Олимпиады. У нас ещё никто не отобрал золото

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин поделился эмоциями от участия в церемонии награждения победительниц масс-старта на Спартакиаде-2024, а также поделился последними новостями.

«Скучал ли по биатлонной атмосфере? Ну конечно. Я не так часто ездил на соревнования в качестве болельщика. Всегда приятно, а в особенности — когда спортсмены Свердловской области показывают хороший результат.

Буду ли праздновать юбилей победы в Сочи-2014? Мы собираемся на юбилейной гонке Александра Легкова в Пересвете. И 22-го и 23-го будем отмечать эстафету. Тем составом эстафеты мы после 2014-го года не собирались. С Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко мы частенько видимся. А Евгений Устюгов живёт на Востоке, редко куда выезжает.

Я считаю себя полноценным чемпионом Олимпийских игр. У нас пока ещё официально никто не отобрал золото. Пока приостановили на время разбирательств», — передаёт слова Шипулина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.