Российский биатлонист Сидоров рассказал, что думал о смене спортивного гражданства

Российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал о мыслях насчёт перехода в другую национальную биатлонную федерацию для выступления на международной арене.

«Мысли о смене спортивного гражданства были. В России большая конкуренция. После запрета на участие в Кубке мира подумывал о переходе в другую страну. Не было никакой ясности насчёт призовых. Это ведь одна из важных составляющих для спортсмена. Долго на нашу зарплату не набегаешь.

Конечно, хочется бегать на международных соревнованиях. Самое главное – на Олимпийских играх выступить. Это наша жизненная цель. А сейчас понимаю, что в России уровень неплох, есть призовые. Ну, не бегаем пока на Кубке мира, значит, ещё подождём. Там уже видно будет. Когда-нибудь нас допустят обратно», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.