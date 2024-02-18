Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российский биатлонист Сидоров рассказал, что думал о смене спортивного гражданства

Российский биатлонист Сидоров рассказал, что думал о смене спортивного гражданства
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Евгений Сидоров рассказал о мыслях насчёт перехода в другую национальную биатлонную федерацию для выступления на международной арене.

«Мысли о смене спортивного гражданства были. В России большая конкуренция. После запрета на участие в Кубке мира подумывал о переходе в другую страну. Не было никакой ясности насчёт призовых. Это ведь одна из важных составляющих для спортсмена. Долго на нашу зарплату не набегаешь.

Конечно, хочется бегать на международных соревнованиях. Самое главное – на Олимпийских играх выступить. Это наша жизненная цель. А сейчас понимаю, что в России уровень неплох, есть призовые. Ну, не бегаем пока на Кубке мира, значит, ещё подождём. Там уже видно будет. Когда-нибудь нас допустят обратно», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Материалы по теме
«За 15 лет ни разу так не стрелял». Интервью с сенсационным героем биатлонной Спартакиады
Эксклюзив
«За 15 лет ни разу так не стрелял». Интервью с сенсационным героем биатлонной Спартакиады
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android