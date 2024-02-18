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Биатлонист Сидоров прокомментировал слух о том, что он внебрачный сын Владимира Драчёва

Биатлонист Сидоров прокомментировал слух о том, что он внебрачный сын Владимира Драчёва
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Российский биатлонист Евгений Сидоров дал комментарий по поводу слухов о том, что он является внебрачным сыном бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Кто-то пустил такой слух и всё. Когда он пришёл в СБР, пригласил меня в команду, чтобы я тренировался с хорошими спортсменами.

Я поначалу злился, появлялся негатив. А потом понял, что люди правду не знают. Было много диванных критиков, которые ничего не знали, но критиковали. А потом ведь уже никому и ничего не докажешь. Даже комментарии не читаю, чтобы лишний раз не забивать голову.

Я давал интервью, пытался людям объяснить, что это не так. Сначала об этом перестали говорить. А потом опять начали. Думаю, смысл кому-то ещё что-либо объяснять, если я сам всё рассказал, как есть на самом деле. Смысл говорить, если все остаются при своём мнении?!» — сказал Евгений Сидоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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