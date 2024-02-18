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Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Виттоцци стала 2-й

Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Виттоцци стала 2-й
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В Нове-Место (Чехия) состоялся женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в этом виде, двукратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше. Второй к финишу пришла бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете, двукратная чемпионка мира итальянка Лиза Виттоцци. Обе биатлонистки прошли четыре огневых рубежа без единого промаха. Тройку призёров замкнула новоиспечённая чемпионка мира в сингл-миксте француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов).
  2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0).
  3. Лу Жанмонно (Франция) + 56,7 (1).
  4. Жулия Симон (Франция) + 1.24,9 (3).
  5. Ванессе Фойгт (Германия) + 1.29,7 (0).
  6. Лиза Тереза Хаузер + 1.36,9 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
18 февраля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
34:37.2
2
Лиза Виттоцци
Италия
+31.2
3
Лу Жанмонно
Франция
+56.7
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