Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Виттоцци стала 2-й

В Нове-Место (Чехия) состоялся женский масс-старт в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в этом виде, двукратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше. Второй к финишу пришла бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете, двукратная чемпионка мира итальянка Лиза Виттоцци. Обе биатлонистки прошли четыре огневых рубежа без единого промаха. Тройку призёров замкнула новоиспечённая чемпионка мира в сингл-миксте француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Чемпионат мира, Нове-Место. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 34.37,2 (0 промахов). Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 31,2 секунды (0). Лу Жанмонно (Франция) + 56,7 (1). Жулия Симон (Франция) + 1.24,9 (3). Ванессе Фойгт (Германия) + 1.29,7 (0). Лиза Тереза Хаузер + 1.36,9 (1).

Трансляции чемпионата мира — 2024 по биатлону доступны в Okko.