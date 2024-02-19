Губерниев: было бы лучше, выступай мы на чемпионатах мира, но Спартакиада открывает звёзд

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги Спартакиады сильнейших — 2024.

«Организация Спартакиады великолепная. Без всяких сомнений, её провели на высшем уровне. Даже более чем! Реальность превзошла все ожидания. Не только что касается биатлона, но ещё, например, сноуборда, фристайла, который проходил недалеко от Златоуста, в «Солнечной долине» под Миассом. Всё блестяще, великолепно и здорово. Люди счастливы, дети счастливы, мы молодцы. Не хватило, может быть, норвежских и американских спортсменов. И вообще, конечно, было бы лучше, чтобы мы выступали на чемпионате мира по биатлону, например, и по другим видам спорта, но в данной ситуации у нас Спартакиада, и мы её провели блестяще.

Главная сенсация — это, безусловно, появление талантливой молодёжи: Юлия Шеллер, Савелий Коновалов. Вчерашние юниоры уже выигрывают медали. Юлия Шеллер — это вообще громкая сенсация. Всю сборную опередила на масс-старте, девочке 22 года. Спартакиада открывает новых звёзд, и это прекрасно», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.