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Губерниев заявил, что биатлонисты из Башкортостана получат дополнительный комплект наград

Губерниев заявил, что биатлонисты из Башкортостана получат дополнительный комплект наград
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил поступок биатлонистов из Башкортостана, которые отдали бронзовые медали Спартакиады спортсменам из Беларуси. В воскресенье, 18 февраля, Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский стали третьими в эстафетной гонке на Спартакиаде в Златоусте (Челябинская область), но официально не попали в число призёров.

«Меня удивила женская сборная Тюмени, которая отказалась отдавать награды. Честно говоря, мы им предлагали. Но щедрость души проявили парни. Они будут вознаграждены, мы с организаторами приняли решение сделать дополнительный комплект наград и вручить в Уфе на следующем этапе, в конце февраля-начала марта в программе «Биатлон с Губерниевым». Думаю, это прекрасно!" — сказал Губерниев в интервью Metaratings.

Сегодня, 18 февраля, завершилась зимняя Спартакиада сильнейших — 2024. Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых.

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